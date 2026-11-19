Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Alfarràs ha comenzado a renovar un nuevo tramo de la red de agua potable de la localidad. Según el alcalde, Joan Carles Garcia, “en este caso resolvemos un problema endémico y enquistado durante muchos años, con roturas constantes en el Camí Vell de Almenar”. En esta fase se renuevan casi 300 metros de la red obsoleta y antigua que “se heredó de anteriores mandatos municipales sin renovar”, dijo. Posteriormente, se procederá a cambiar el firme del camino para hacerlo más seguro para la circulación y “sin el peligro de que se produzcan nuevas averías que afecten a vecinos y agricultores”, puntualizó el primer edil.

A finales del pasado año, el ayuntamiento eliminó conducciones de fibrocemento, un material tóxico prohibido desde hace años, en varias calles del centro, con lo que aumentó la eficacia a casi el 80%, según Garcia. Las filtraciones en las viejas tuberías provocaban pérdidas de más del 50% del suministro hace seis años. Las actuaciones se centraron en el barrio de Andaní, la zona de la antigua fábrica de hilaturas, las viviendas de Martí Casals, la calle Calvari y su entorno y algunos tramos de la calle Horta y a lo largo de la avenida de la N-230 y la avenida Lleida.