Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El departamento de Agricultura presentó ayer el resultado del primer año del Plan de Control Poblacional de fauna cinegética del Pirineo, una operación que se alargará cinco años y que busca reducir el riesgo de transmisión de la tuberculosis animal. El primer balance cierra con 3.299 jabalíes, 1.509 ciervos y 241 gamos capturados en actuaciones de caza.

El refuerzo de la vigilancia sanitaria ha permitido recoger muestras de 1.830 ejemplares: 1.233 jabalíes, 565 ciervos y 32 gamos. Los resultados preliminares, de 777 tejidos de jabalíes, ciervos y gamos, sitúan la proporción de positivos en el 3,2%, por debajo de años anteriores, con 24 jabalíes y un ciervo con tuberculosis confirmada, según cifró ayer el director de los servicos territoriales del departamento de Agricultura en el Alt Pirineu i Aran, Enric Vadell. El objetivo, añadió, es reducirlos por debajo del 0,5% en 5 años.

El aumento del número de muestras permite estimar con mayor precisión la proporción de casos confirmados, que en este primer año se sitúa por debajo de la registrada en 2024, cuando en la misma zona se analizaron 170 jabalíes y 24 ciervos con 18 casos confirmados (el 9,3%).

El ámbito del plan comprende 22 municipios del Alt Urgell, el Pallars Jussà y el Pallars Sobirà, con una superficie de 1.343 km². Incluye 45 áreas privadas de caza y terrenos gestionados directamente por la Reserva Nacional de Caza de Boumort y en la Zona de Caza Controlada de Sort, Soriguera, Rialp y Tornafort.

Desde julio de 2025 cada caso de tuberculosis confirmado en fauna salvaje o en ganadería extensiva activa un protocolo específico para intensificar la búsqueda de animales salvajes que puedan actuar como reservorios en un radio de 3 km.

En el Pirineo, este protocolo se ha activado en 23 ocasiones y ha permitido detectar 7 animales dentro de este radio.