Uno de los adhesivos en un establecimiento de ropa de Vielha. - C. G.A

La campaña Ací Ne Didem, impulsada por el Conselh Generau d’Aran, ha logardo la adhesión de cerca del 97% del sector comercial y hostelero de la Val d’Aran. La iniciativa ha distribuido 691 adhesivos con 36 palabras en aranés para reforzar la presencia de esta lengua en espacios de relación cotidiana con residentes y visitantes.

La iniciativa, presentada ayer por el Conselh, cuenta con la colaboración del Institut per al Desenvolupament y la Promoción de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa), el apoyo del Grèmi d’Ostaleria dera Val d’Aran y la participación de Foment Torisme Val d’Aran. Su objetivo es acercar el aranés a la vida diaria de los establecimientos y facilitar que la población y visitantes se familiaricen con el vocabulario de la lengua aranesa.

En total se han repartido 691 adhesivos con 36 palalabras en aranés, organizados en seis categorías de establecimientos. Los términos están vinculados a los productos, servicios y actividades propias de cada negocio, de modo que la lengua se integra de forma natural en la atención al público.

La distribución ha llegado a las tres zonas de la Val. En Baish Aran, con 156 establecimientos, Mijaran con 359 y Naut Aran, con 176. La elevada participación, superior al 97%, evidencia, según el Conselh, la buena acogida de la iniciativa y el compromiso del sector con la promoción de la identidad lingüística y cultural de Aran.

La campaña busca que el aranés sea visible, accesible y utilizado de forma natural en los espacios donde hay el contacto directo como comercios y hostelería, ya que es clave para garantizar la presencia de la lengua en la actividad cotidiana y contribuir a su normalización.

Una segunda fase de la iniciativa prevé la difusión digital y audiovisual, con contenidos para redes sociales y acciones en Lleida TV para dar mayor visibilidad al vocabulario. Además, el Conselh Generau d’Aran facilitará traducciones gratuitas para favorecer el uso de la lengua en los establecimientos y promover su incorporación en sus comunicaciones. La campaña Ací Ne Didem, se presentó en diciembre de 2025 como una acción de normalización lingüística.