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Una cuarentena de personas, entre familias, maestros y alumnado, participaron el fin de semana pasado en una jornada comunitaria para renovar diferentes espacios del patio de la escuela Miret i Sans de Organyà. La iniciativa, organizada por la AFA y el centro educativo, contó con la colaboración del ayuntamiento de Organyà. Las tareas incluyeron la renovación de la zona del huerto, la creación de un espacio para plantas aromáticas y la incorporación de nuevos dibujos y juegos en el suelo del patio. Estas propuestas habían sido escogidas previamente por los propios alumnos a través de un proceso participativo. La jornada también sirvió para repintar las barandillas de la pista de fútbol y recuperar dibujos.