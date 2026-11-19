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Un dispositivo de los Mossos d'Esquadra llevado a cabo este jueves por la mañana en el marco del Pla Via ha acabado con tres empresas gestoras de residuos mecánicas denunciadas, una de estas en Talarn. Además, en Lleida han intervenido material que podría proceder de instalaciones de Adif.

Las inspecciones se han hecho de manera simultánea a 29 empresas para reforzar el control sobre la comercialización del cobre y dificultar su introducción en los circuitos legales de compraventa. Especialmente, si el material proviene de sustracciones de infraestructuras estratégicas y servicios como la red ferroviaria de Catalunya.

La empresa del Pallars Jussà ha sido denunciada por no disponer de la habilitación correspondiente para ejecutar la actividad gestora. Aparte, en Lleida se han intervenido unos 2.000 metros de cable de Adif de cortes que podrían ser recientes y contenedores con cobre limpio que también podría ser de la propiedad de Adif.

Los efectivos que han participado en las inspecciones eran unos 200 coordinados por el Área Central de Policía Administrativa y las Unidades Regionales de Policía Administrativa. En todos los casos de material intervenido, se ha activado a Policía Científica e investigadores.