Los Diables Calents i Cornuts d'Arbeca han logrado reunir los 7.600 euros necesarios para pagar la construcción de la que será la primera bèstia de foc del pueblo: una figura que representará un águila de dos cabezas, y que ya está tomando forma en el taller del artista Jordi Arnau Espuga en Les Borges Blanques. La campaña de micromecenazgo iniciada el pasado mes de octubre en la plataforma en internet Goteo.org finalizó ayer tras reunir 83 aportaciones de entre 10 y 200 euros de particulares y entidades. Entre todas, sumaron algo más de 7.900 euros. Ahora la entidad seguirá recabando donativos para comprar un remolque con el que poder trasladar la figura por carretera y exhibirla en otras localidades.

La campaña seguirá con un estand para presentar el proyecto en la Fira de Santa Caterina, que se celebra este fin de semana. Lluc Morgades, miembro de la entidad, explicó que, de este modo, buscan reunir donativos de nuevos sectores de la población como las personas mayores, tras constatar que apenas participaron en la campaña de micromecenazgo.

La construcción de la bèstia de foc se inició sin esperar al resultado de la cuestación a través de internet. Morgades explicó que los Diables habían hecho un estudio previo que garantizaba que podrían cubrir el coste de la figura, de unos 12.000 euros, con una ayuda de 5.000 euros del ayuntamiento y fondos propios de la entidad. “Organizar una campaña para recabar fondos ha permitido acercar el proyecto a los vecinos y que la gente de Arbeca pueda hacerse suya el águila”, explicó. Su estreno se espera para la próxima primavera.