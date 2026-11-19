Los trabajos implican el cambio de la vía, las traviesas y el balasto. - FGC

Ferrocarrils está renovando de forma integral un tramo de 1,5 kilómetros de la línea de Lleida-La Pobla de Segur a su paso por el Segrià. Se trata de una actuación emplazada entre los apeaderos de Alcoletge y Vilanova de la Barca que se lleva a cabo en horario nocturno, lo que obliga a cortar la vía, si bien no incide en la operatividad del servicio porque es diurna.

Los trabajos, adjudicados a una unión de empresas (UTE) formada por Construcciones Rubau y Vilor Infraestructuras por 1.532.329 euros (antes de impuestos, unos 1.000 euros el metro), implican la sustitución completa tanto del carril como de las traviesas de la línea, que pasarán a ser de hormigón monobloque con fijaciones elásticas y contribuirán a prevenir deformaciones en la vía provocadas por las temperaturas extremas (los llamados garrotes), en aumento a causa del cambio climático. También contemplan la renovación total del balasto.

Según FGC, compañía ferroviaria de la Generalitat i titular de la línea desde 2005, esta intervención forma parte de la renovación total de la vía entre las estaciones de Lleida y Balaguer, ya que, según señala, ha llegado al final de su vida útil.

Previamente a la actuación de Alcoletge, Ferrocarrils renovó el año pasado un tramo de 700 metros entre los apeaderos de Vilanova de la Barca y Térmens y hace tres años había hecho lo mismo en otro de 500 metros de longitud en Térmens.

La operación se prolongará hasta el próximo mes de enero sin afectar a la circulación.

La compañía ha invertido desde que asumió la línea más de 130 millones de euros en su mejora y mantenimiento. Una de las partidas más remarcables es la destinada a la seguridad, tanto en la vigilancia sobre el terreno como en la supresión de los pasos a nivel.