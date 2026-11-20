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Agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Mossos de Mollerussa detuvieron el 10 de noviembre a un hombre de 38 años por acosar sexualmente a través de internet a al menos a una menor de las comarcas del llano de Lleida. La detención es el resultado de una tarea compleja de investigación iniciada por una denuncia de mediados del año pasado y que de momento acumula siete víctimas, aunque las investigaciones continúan en marcha. Según han explicado este viernes los Mossos d'Esquadra, el hombre se hacía pasar por fotógrafo de marcas comerciales de ropa de reconocido prestigio internacional para captar menores, con quienes después cometía el cyberacoso. El detenido, acusado de un delito contra la libertad sexual, había sido investigado y detenido en 2014 y 2017 por delitos de la misma naturaleza.

En la denuncia que llegó a la comisaría de Mollerussa una menor aportó una conversación por mensajería con una supuesta mujer que desconocía. Esta le pedía que consiguiera que amigas suyas se hicieran fotos probándose roba, y si no lo hacía, difundiría imágenes comprometidas de una amiga de la denunciante.

Este hecho puso en alerta a los Mossos porque se podía tratar de una acción de alguien especializado en la metodología delictiva de la ciberseducción de menores (child grooming). Este delito consiste en un conjunto de estrategias y conductas de una persona mayor de edad a través de las redes sociales, las aplicaciones de mensajería o en el entorno de los juegos en línea para ganarse la confianza de menores y manipularlos para obtener material pornográfico o cometer abusos sexuales.

A partir de aquí, se recibieron otras denuncias de hechos muy similares que apuntaban que detrás podía haber la misma persona, y que confirmaban las sospechas policiales que no era un hecho puntual.

El equipo de investigación fue relacionando todos los indicios que iba recogiendo: número de teléfono, perfiles de redes sociales y cuentas de correos. Después de salvar numerosos cortafuegos, falsos indicios y otros elementos que conducían a otras personas y lugares, pudieron determinar que el autor podía encontrarse en la demarcación de Girona, donde los indicios apuntaban a que podía haber otras víctimas.

El detenido creaba perfiles de redes sociales donde simulaba ser una fotógrafa que trabajaba para marcas de ropa de reconocido prestigio internacional. A continuación, contactaba con menores y les ofrecía la posibilidad de hacer sesiones de modelos y ganar dinero.

Cuando detectaba a algún menor interesado, lo iba animando y se iba ganando su confianza. Después le empezaba a pedir fotografías o vídeos que iban aumentando el contenido sexual. En el momento que conseguía alguna imagen comprometida, les pedía más con alto contenido sexual, bajo la amenaza de difundir las que había obtenido anteriormente.

Además, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas, las obligaba a captar a otros menores de su entorno para atraparlas en la red. Este hecho explicaría que, aunque es un delito en línea y captaba víctimas de todas partes, cuando atrapaba a alguien en una localidad conseguía a más personas de su entorno.

Para complicar el trabajo a la policía, gestionaba al mismo tiempo diferentes perfiles de redes sociales y presuntamente utilizaba menores para verificar algunos de los perfiles y direcciones electrónicas. El autor hacía uso de diferentes móviles y líneas de teléfonos, que iba intercambiando, y tarifas de prepago, que recargaba en locutorios. También había utilizado terceras personas para dar de alta servicios de telefonía.

Gracias a una tarea de análisis intenso de toda la información, los agentes pudieron concretar la identidad del supuesto autor, y resultó que ya había sido investigado y detenido por delitos de la misma naturaleza en 2014 y 2017. Todo evidencia, según los Mossos, una reiteración en delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores.

El 10 de noviembre, un equipo de la Unidad de Investigación de Mollerussa fue hasta Santa Coloma de Farners y lo detuvo. Se le intervinieron dos teléfonos móviles. Una de las dos líneas insertadas en uno de los terminales se había utilizado para cometer estos delitos. El hombre pasó el miércoles 11 de noviembre a disposición judicial a Lleida