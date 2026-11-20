Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El teatro L’Amistat de Mollerussa se convirtió ayer en un punto de encuentro entre empresas necesitadas de trabajadores y personas en busca de una oportunidad laboral. La primera edición de la feria Encaixa reunió a 18 firmas con más de un centenar de ofertas de empleo y unos 200 candidatos que acudieron presencialmente a la jornada, en la que hubo 170 entrevistas de trabajo. La iniciativa, que registró 500 inscritos a través de su plataforma digital, superó las previsiones iniciales y puso de manifiesto tanto el interés por encontrar empleo como las dificultades de algunos sectores para incorporar profesionales cualificados. La mayoría de los inscritos procedían del Pla d’Urgell.

El nuevo certamen, impulsado por la Cambra de Comerç de Lleida con la colaboración de diferentes instituciones del territorio, sustituye al antiguo #JoVullSer, que estuvo más orientado a los jóvenes y a la orientación académica y profesional. El objetivo de esta transformación es facilitar contactos directos entre empresas y candidatos que puedan traducirse en contrataciones. El secretario general de la Cambra, Josep Ramon París, destacó que el cambio de formato ha permitido identificar mejor las necesidades de personal de las empresas de la comarca y agradeció la implicación de las administraciones y entidades colaboradoras. También animó a otras compañías a sumarse a próximas ediciones.

La jornada se articuló mediante entrevistas individuales de doce minutos en la platea del teatro de la capital del Pla, concertadas previamente a través de una plataforma digital. Sin embargo, también se facilitó la participación de personas sin cita mediante una lista de espera que permitió organizar nuevos encuentros según sus intereses y la disponibilidad de las compañías. Además, se ofrecieron servicios de orientación laboral, un espacio para obtener fotografías destinadas al currículum y la posibilidad de entregar candidaturas que posteriormente se harían llegar a las empresas. De este modo, quienes no tenían una entrevista programada también pudieron acceder a recursos para mejorar sus posibilidades de encontrar trabajo.

Ester Garcia, responsable del Área de Innovación y Proyectos de la Cambra de Comerç de Lleida, destacó que el objetivo es que los encuentros puedan acabar generando relaciones laborales y contribuyan a cubrir las necesidades de personal en el territorio.