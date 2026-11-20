Publicado por COLAU OBRADOR LLINÀS Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigaron por posible robo de cable y cobre de Adif a siete 'deixalleries' de la demarcación de Lleida, tres en la comarca del Segrià, uno en la de la Noguera y tres más en el Pirineo. Así lo explicó el inspector Enric Carrasco, subjefe del área básica policial del Segrià, en una comparecencia ante los medios ayer por la tarde. Esta operación se enmarca en el Plan Via iniciado el pasado julio para dar respuesta a los robos de cobre de la red ferroviaria catalana.

Hasta 30 efectivos en Ponent y 6 en el Pirineo y Aran, de diferentes unidades, pusieron siete denuncias en total. Cuatro por irregularidades en la cumplimentación de los registros, una por clasificación incorrecta de materiales, una por falta de etiquetado y almacenamiento inadecuado de residuos, y una última contra el gestor de residuos de Talarn, por no disponer de la autorización correspondiente para llevar a cabo actividades de gestión de residuos.

Además, decomisaron material en varios desguaces leridanos. En uno del Segrià, hallaron unos 2.000 metros de línea aérea propiedad de Adif, donde identificaron cortes que indican que podrían ser de un robo reciente. Por otra parte, en otro establecimiento del Segrià encontraron cableado sospechoso de ser propiedad de la misma empresa. En la Noguera encontraron 40 kg de cobre quemado.

En el resto de Catalunya se incautaron 160 kg de cobre procedente de cables de catenaria en Figueres y 4,5 kg de cable, posiblemente de Adif, en Barcelona. En Benissanet (Riebra d’Ebre) e Igualada (Anoia) se denunciaron dos empresas de gestión de residuos por no tener la autorización adecuada para llevar a cabo esa actividad. En el marco de la operación, los Mossos inspeccionaron un total de 29 establecimientos, imponiendo 31 multas.

El Plan Via se puso en marcha en julio del 2026 para combatir los robos de cobre en la infraestructura ferroviaria. Desde entonces, los Mossos han llevado a cabo cerca de 90 inspecciones en establecimientos de compraventa de chatarra y se han reunido con 120 empresas gestoras. Además, en tres meses han realizado 45 detenciones, el doble que en el mismo periodo del año anterior.