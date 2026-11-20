Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Guissona ha adjudicado un paquete de mejoras en los parques infantiles del municipio por un importe total de 100.000 euros. Los trabajos, que llevará a cabo la empresa Crous Experts SL, se centrarán en tres espacios. En la plaza del Mil·lenari se instalarán nuevos elementos de juego; en el Parc de la Fonteta se trasladará el parque actual y se renovarán sus instalaciones, mientras que en el Parc Fluvià se habilitarán dos nuevas zonas, una infantil y otra de calistenia.

El alcalde de Guissona, Jaume Ars, explicó que el objetivo es “potenciar los parques infantiles y mejorar su accesibilidad, renovación e inclusión”.

Por otro lado, el consistorio también ha adjudicado el nuevo contrato del servicio de jardinería y poda, dividido en dos lotes: el primero dedicado al mantenimiento de los jardines y el segundo para la poda y gestión del arbolado en las calles. Ambos han sido adjudicados a la empresa Tecnologia i Regs por un importe conjunto de 500.000 euros para un plazo de dos años, con posibilidad de dos más de prórroga.

El primer edil destacó que el nuevo contrato permitirá “mejorar la calidad, la sostenibilidad y el control de los 3.425 árboles que tenemos en Guissona”.