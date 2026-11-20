Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La conselleria de Territorio que dirige Sílvia Paneque ha accedido a desencallar la creación del consejo rector que debe gobernar la gestión de las nueve zepas de los Secans del Pla de Lleida, unos espacios protegidos por su riqueza ornitológica cuya creación ha conllevado la limitación de las actividades agrarias y del regadío en sus 54.000 hectáreas, con especial intensidad en las 14.000 en las que el uso de agua está vetado por completo.

La medida, acordada entre la conselleria y las organizaciones agrarias en una sesión de la Mesa Territorial de Lleida, supone desencallar la puesta en marcha de ese organismo cuando han transcurrido más de veinte años desde la creación de las zepas, mediante un decreto fechado el 6 de octubre de 2006, y dieciséis desde que, el 11 de octubre de 2010, el Consell Executiu aprobó la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) que ordenaba la puesta en marcha del consejo.

Esa DIA delegaba la gestión de los espacios en un “órgano gestor” que debía operar “de acuerdo cos las directrices” de la Generalitat y “del órgano rector”, criterios a los que debían sumarse “el asesoramiento de las entidades sociales y científicas” y “la participación efectiva de las entidades representativas de los sectores sociales interesados”. El Plan de Gestión que elaboró la Generalitat para desarrollar esas directrices planteaba “diseñar una autoridad de gestión participada que combine la existencia y el fomento de iniciativas locales y un órgano común para la globalidad de los espacios protegidos”.

Ahora, después de un notable deterioro de la actividad agraria y un declive de la demografía en la zona afectada, Territorio plantea que ese órgano, en el que el Govern tendrá mayoría y las organizaciones agrarias representativas dispondrán de cuatro representantes, se constituya y celebre su primera reunión en enero.

Unió de Pagesos, integrante de la Comisión de las Zepas junto con Asaja, el Gremi de la Pagesia, Pagesos o Conills, la Cooperativa del Camp d’Aspa y el Canal Segarra-Garrigues, reclamó en la Mesa Territorial que cada zepa disponga de un órgano rector.

Por otro lado, la conselleria de Territorio está ultimando los trámites para sumar a la de Agricultura su aportación a la partida de 7 millones de euros destinados a paliar los efectos que el veto al riego está generando en las 14.000 hectáreas de zepa afectadas por esa medida.

Las previsiones apuntan a que esas ayudas lleguen en el segundo semestre del año que viene, la mitad (250 €/ha) como pago directo y el resto como ayudas agroambientales (vinculadas al desarrollo rural) con condicionantes en lugar de ecosistémicas (relacionadas con las prácticas agrarias) como inicialmente se preveía.