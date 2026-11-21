El departamento de Cultura ha adjudicado a la firma Sot Prospecció Arqueològica los trabajos de prospección geofísica del yacimiento arqueológico del Pla d'Almatà de Balaguer por 85.150 euros. Se actuará a una área de 156.900 metros cuadrados, que se dividirá en cinco sectores diferentes antes de iniciar los trabajos para recuperar y hacer visitable la ciudad andalusí, cuyos trabajos están previstos que se inicien la próxima primavera. Con el georadar y tecnología geomagnética se podrán identificar las calles, casas, espacios públicos y la necrópolis, y dibujar sobre el papel el urbanismo de la ciudad antes de iniciar las excavaciones. El objetivo para los arqueólogos es abrir las primera calles para que el público pueda adentrarse en la antigua ciudad.

Se está trabajando en la naturalización del yacimiento. Todas las actuaciones se enmarcan en el proyecto El Renaixement del Pla d’Almatà, que prevé una inversión global de 6,1 millones de euros entre este año y 2028.