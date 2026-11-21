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La 43ª Fira de Santa Caterina y la 23ª Fira de l’Oliva Arbequina abrieron ayer sus puertas en Arbeca con una programación que se prolongará hasta mañana y que combina la promoción del aceite de oliva y de los productos de proximidad con actividades gastronómicas, culturales, comerciales y populares. El programa incluye degustaciones y catas dirigidas de aceite, el mercado de feria, un almuerzo popular, exposiciones, actuaciones musicales y actividades familiares. Jaume Nadal, fundador y propietario de Parquets Nadal y expresidente de la Asociación Catalana de Industriales del Parquet, pronunció el pregón. Varias autoridades, entre ellas el diputado Jordi Verdú, participaron en la inauguración.