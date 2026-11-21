Balaguer volverá a contar con ocho grupos de Educación Infantil (I3) el curso 2027-2028, después de que la Mesa Local de Planificación confirmase la semana pasada la reapertura de la segunda línea de I3 de la Escola Gaspar de Portolà. El departamento de Educación retiró esta línea para el presente curso 2026-2027, una decisión que generó el rechazo de la comunidad educativa, del ayuntamiento y grupos políticos, e incluso movilizaciones en contra.

El acuerdo responde a una de las principales reivindicaciones de la Paeria de Balaguer y de la comunidad educativa. La planificación prevé que Balaguer disponga de ocho grupos de I3 en el conjunto de la ciudad para el próximo curso. La recuperación de la segunda línea del Gaspar de Portolà supone que la red pública pasará de cuatro a cinco grupos, mientras que los centros concertados mantendrán los tres grupos existentes. La previsión se ha basado, según la conselleria, en la evolución del padrón municipal, y en las estimaciones de alumnado para los próximos cursos, con el objetivo de mantener ratios equilibradas y una distribución adecuada entre los centros.

La decisión contrasta con la adoptada para este curso, cuando Educación confirmó finalmente siete grupos de I3 tras cerrar el periodo de preinscripción. Entonces, la ciudad quedó con cuatro grupos públicos, uno por colegio, y tres en los centros concentrados, pese a que se habían registrado 107 solicitudes para el primer curso de Infantil. La supresión de la línea se produjo después de meses de reivindicaciones de docentes, familias y representantes políticos. El centro era el único de Balaguer que contaba con dos líneas de I3 y era también el colegio público con mayor demanda.

La consellera de Educación, Esther Niubó, justificó entonces la retirada por la previsión de descenso demográfico y por la necesidad de ajustar la oferta a la demanda. Mantener ocho grupos habría situado la ratio media de la red pública entre 11 y 13 alumnos por aula, un nivel que el departamento consideraba bajo y que podía favorecer desequilibrios y procesos de segregación escolar. La decisión conllevó las protestas y se exigió reconsiderar el cierre. La alcaldesa, Lorena González, calificó entonces la medida de “mala noticia” y siguió reclamando la recuperación.

La alcaldesa de Balaguer, Lorena González, ha valorado positivamente el acuerdo para la educación primaria y ha destacado que responde a una demanda defendida desde el primer momento con el apoyo de la comunidad educativa. Añadió que la recuperación de los ocho grupos de I3 y la incorporación de un grupo en el Almatà “refuerzan la oferta educativa”, aunque insistió en que el ayuntamiento seguirá trabajando con el departamento y los centros para garantizar una planificación estable y de calidad, además de suponer un cambio de rumbo respecto a este curso.