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El borrador de la primera ley catalana de Caza, que la conselleria de Agricultura está circulando entre los agentes institucionales del sector cinegético, desde cazadores a organizaciones agrarias pasando por otro otro tipo de entidades, plantea novedades como que la Generalitat asuma el peso de las indemnizaciones por los daños que puedan causar ejemplares de especies en fase de superpoblación en las explotaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en zonas donde se haya declarado una situación de emergencia cinegética.

La organización agraria JARC considera que el texto “recoge una buena parte” de los planteamientos de la organización en materia cinegética, según aseguró ayer en un comunicado.

Entre esos avances incluye aspectos como la separación de la caza y de las acciones de control de superpoblaciones, la obligatoriedad de disponer de planes cinegéticos territoriales y, también, el aumento de las obligaciones en los espacios que en la práctica actúan como refugios para la fauna silvestre.

“Las zonas de seguridad, las infraestructuras y algunos terrenos libres de caza deberán disponer de un plan cinegético con acciones concretas”, añaden.