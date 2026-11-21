Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Verdú acogió ayer la segunda jornada sobre Fires i Mercats a Ponent i al Pirineu, dedicada a poner en valor la importancia de esta actividad comercial a lo largo de la historia y a debatir los nuevos modelos comerciales. Por la mañana, se abordaron los mercados y las ferias del territorio a lo largo de la historia, y por la tarde tuvo lugar una mesa redonda sobre el futuro comercial centrada en las grandes superficies, el comercio local y el comercio digital.