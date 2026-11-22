Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Nuevo giro de guión en la desapacible historia del número 72 de la calle Carretera Vella de Golmés: los vecinos se acaban de encontrar, sin que nadie les haya avisado de ello, con que el juzgado de Primera Instancia múmero 5 de Lleida ha sacado a subasta, a instancias de la Sareb o banco malo, los tres únicos pisos que hasta ahora no son de su propiedad y cuyos residentes habían quedado al margen (precisamente por eso) de las órdenes de desahucio que obligan a las otras doce familias a desalojar antes del 8 de febrero las casas en las que viven.

“Estamos en un limbo jurídico, nadie nos informa de ningún trámite. No lo entendemos”, denuncian los vecinos, que durante seis años, entre 2018 y 2024, pagaron el alquiler en mano a quien ya no era el dueño de las viviendas y que llevan reclamando que alguien les diga dónde han de ingresar las rentas mensuales desde que el juzgado resolvió en mayo de 2024 que “no tienen derecho a permanecer en las viviendas”.

“Nosotros queremos pagar, todas las familias, pero no hay a quien pagar”, anotan. Llegó a darse el caso de que una inmobiliaria propuso a las familias cobrarles un arriendo pero sin un contrato formalizado.

El banco malo ha suscrito contratos de alquiler social con cuatro de las familias y los está negociando con otras dos, aunque eso no ha librado a ninguna de las seis de acabar incluidas en las órdenes de desahucio.

“Esto no es normal, es un susto terrible para los inquilinos”, explican los residentes en el bloque de Carretera Vella, 72, que remarcan que “no han avisado a nadie”.

“Esto viene de dentro de la Sareb”, apuntan. Efectivamente, es la entidad pública quien suscribe las peticiones al juzgado tanto para activar la subasta de los tres pisos como para poner en marcha el procedimiento de desahucio.

El juzgado ha tasado los pisos, ubicados en los bajos del edificio, en 68.153, 66.144 y 65.328 euros, con fianzas de 3.266, 3.307 y 3.407 euros.

El plazo de presentación de ofertas quedó abierto a las seis de la tarde de este viernes y se cierra a la misma hora del jueves 10 de dieiembre.

La ejecución hipotecaria, dirigida contra J.V.V. y M.D.R.C., tiene una cuantía de 556.190 euros, aunque en el pleito se le suman otros 166.857 de intereses y costas.

La orden de subasta, cuyo plazo de presentación de ofertas concluye el próximo 10 de diciembre, está fechada el 5 de octubre, la víspera de que el Gobierno aprobara el decreto antidesahucios (y tres días antes de su entrada en vigor), y asegura que no se trata de viviendas habituales. “No consta”, señala el edicto judicial sobre la “situación posesoria del inmueble”.

Los residentes en Carretera Vella, 72 de Golmés, que desde la resolución judicial de mayo de 2024 se hallan en un limbo jurídico al no coincidir su situación con el perfil jurídico del propietario, ni del inquilino ni del okupa, se han encontrado con la sorpresa de que una empresa valenciana, Grupinval, ofrece en portales inmobiliarios asesoramiento para inversores que quieran pujar por esas tres viviendas.

Los ofrece por 47.707, 46.301 y 45.730 euros, que son el 70% de los valores de salida, la puja mínima admisible. Cobra 121 euros por la “asesoría estándar” a los interesados.