Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

La familia Porté Estop de Vilaller, que regenta una carnicería en el pueblo desde hace medio siglo, ha recibido otro reconocimiento: su xolís ha sido incluido en la prestigiosa Guida Salumi d’Italia 2027, que desde 2013 cataloga y da a conocer la charcutería italiana de calidad. “Es como una Guía Michelin de embutidos”, explicó ayer a SEGRE Josep Lluís Porté, quien asistió a la gala de presentación de la guía de 2027 en la localidad italiana de Busseto junto a su madre y su hermana para recoger el diploma que los acredita como miembros de este “club de charcuteros de tanta categoría”.

Porté reconoció que la distinción es la más “inesperada” de las que su establecimiento ha recibido este año —el Fòrum Gastronòmic de Girona lo premió por la mejor butifarra negra, la mejor pelota y la mejor combinación entre ambas, además de ganar también el Concurs Nacional de Llonganissa de pagès de Catalunya—, ya que su xolís se incluyó en la lista de 250 productos que aspiraban a entrar en la guía a propuesta de Xesc Reina, embajador de la publicación en España. El jurado determinó que el embutido tradicional del Pirineo debía ser uno de los 68 con 5 Spilli, un reconocimiento reservado a la perfección absoluta de la curación.