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Todos los 77 municipios y 43 entidades municipales descentralizadas (EMD) del Alto Pirineo y Arán podrán participar en la convocatoria de ayudas del Pla de Pobles 2027-2030. Podrán optar a beneficiarse del Plan de Pobles los más de 77.000 residentes de la veguería. A la sesión informativa que se ha celebrado este lunes en Tremp ha participado más de cincuenta personas.

El encuentro ha servido para dar a conocer los objetivos del plan, los recursos que movilizará, las diversas líneas de ayudas previstas y los criterios de distribución y cofinanciamiento municipal. Así como resolver dudas a todos los asistentes. Las subvenciones pueden cubrir hasta el 100% del coste de los proyectos e incluyen una reserva del 15% para financiar la redacción.

En el Alto Pirineo y Arán, podrán contribuir a las subvenciones del Pla de Pobles 91 municipios y EMD de menos de 500 habitantes, 21 municipios de entre 500 y 2.000 habitantes, 2 municipios de entre 2.000 y 5.000 habitantes, y las 6 capitales de comarca y del Arán.

El programa, aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre, tiene como objetivo impulsar el reequilibrio territorial y demográfico de Cataluña. Tendrá un impacto económico de 400 millones de euros al conjunto del país, repartidos en cuatro convocatorias de 100 millones de euros anuales. El plan se dirige a los municipios de menos de 5.000 habitantes, a las EMD y a las capitales de comarca de menos de 15.000 habitantes. Por lo tanto, pueden concurrir todos los ayuntamientos y EMD del Alto Pirineo y Arán.

Áreas de intervención del Plan de Pobles 2027-2030



El Pla de Pobless quiere dar respuesta a los retos específicos en los cuales tienen que hacer frente muchos municipios de menor dimensión, como el envejecimiento de la población, el estancamiento o la pérdida demográfica, las dificultades de acceso a la vivienda, y la necesidad de reforzar los servicios y las oportunidades económicas locales.

Durante los próximos cuatro años, la iniciativa financiará actuaciones vinculadas a cuatro áreas de intervención: rehabilitación de núcleos urbanos (calles, plazas y espacios públicos, mejora de la accesibilidad, iluminación eficiente y sostenible y climatización de centros educativos); patrimonio histórico, natural y turismo (rehabilitación y recuperación de edificios patrimoniales, actuaciones paisajísticas, impulso del turismo rural); vivienda y regeneración residencial (adquisición, construcción y rehabilitación de edificios para el acceso a la vivienda y el alquiler asequible, eficiencia energética, eliminación de barreras arquitectónicas); y polígonos de actividad económica para la dinamización.