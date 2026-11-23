Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Castellserà ha solicitado a la Generalitat de Catalunya que exhume la fosa común del cementerio. Esta fue la principal petición que hizo el alcalde, Marcel Pujol, al conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, durante la visita que este realizó el pasado 13 de noviembre a diferentes espacios de memoria democrática del municipio y de Penelles.

Pujol recordó que en la fosa común del cementerio de Castellserà están enterrados los restos de parte de los militares del ejército franquista que murieron en la explosión del polvorín del Castell del Remei, en enero de 1939. Este espacio ha sido señalizado recientemente para explicar las consecuencias de la guerra y preservar la memoria de las personas que perdieron la vida. En Castellserà también se ha instalado un monolito en la plaza del Sitjar, que ofrece información sobre los refugios antiaéreos y pone nombre a las víctimas de la localidad durante la Guerra Civil. En este sentido, Pujol anunció que los espacios recientemente señalizados podrán consultarse próximamente en la página web de los Espacios de Memoria de la Generalitat. Para Pujol, “es esencial mantener viva la memoria de las personas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil”.