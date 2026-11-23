Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega vive un momento histórico para el rugby femenino. El pasado 14 de noviembre, el campo de futbol municipal Joan Capdevila de la capital del Urgell acogió el primer partido de esta disciplina disputado en la ciudad, un encuentro entre el Gòtics RC Barcelona/Tàrrega Rugbi y el VPC Andorra que terminó en empate a cero. Pero, más allá del resultado, la jornada, marcada por la intensa lluvia que cayó durante el partido, dejó un mensaje muy claro: Tàrrega quiere contar con un equipo propio de rugby femenino.

El proyecto nació en enero de 2024 de la mano del Club Esportiu Alba, cuando se creó el primer equipo de rugby masculino e inclusivo de la ciudad. Desde entonces, el club ha trabajado para consolidar esta disciplina y, poco a poco, ha ido ganando jugadores y seguidoras.

El año pasado, Tàrrega Rugbi sumó mujeres en el proyecto, con la participación inicial de entre cuatro y cinco chicas. Ellas entrenaban junto al equipo masculino, aprendiendo las bases de un deporte exigente, físico y muy colectivo.

Con el inicio de esta temporada, el proyecto ya reunía a una decena de jugadoras. Ese crecimiento llevó al club a dar un paso más: buscar una fórmula que les permitiera competir y seguir motivándose. “Ahora mismo tenemos diez chicas que entrenan y seis de ellas están federadas con el equipo de Barcelona. Entrenan por su cuenta (las de Tàrrega en la capital del Urgell con el equipo masculino y las de Barcelona con su equipo) y se encuentran los fines de semana para jugar. También intentaremos hacer algún entrenamiento y alguna merienda conjunta para fer més pinya”, explicó Jordi Garriga, de Tàrrega Rugbi.

Como Tàrrega todavía no dispone de suficientes jugadoras con ficha para formar un equipo competitivo de manera independiente, el club ha establecido una colaboración con el Gòtics RC de Barcelona. Gracias a este acuerdo,” las jugadoras de Tàrrega pueden disputar en una competición oficial y motivarse aún más”, según Garriga.

La unión ha permitido que tres jugadoras de la ciudad fueran titulares en el partido frente al VPC Andorra: Diana Gassó, Houda Kjiri e Iris Morales. Las tres disputaron todos los minutos y fueron una muestra evidente del talento deportivo femenino que ya existe en Tàrrega.

El objetivo del club es claro: alcanzar, en el futuro, un equipo femenino propio. Mientras tanto, esta sinergia con el Gòtics RC permite que el proyecto siga creciendo, que las jugadoras ganen experiencia y que el rugby femenino se dé a conocer entre la población.

Garriga recordó que “este deporte está abierto a todo el mundo”. En este sentido, hizo un llamamiento a “cualquier chica o mujer —actualmente tenemos a partir de 16 años- que quiera probar el rugby para que se acerque a los entrenamientos, que se realizan los lunes y los miércoles”. No se necesita experiencia previa ni un nivel físico determinado.

El partido ante el VPC Andorra fue el último de la fase previa del grupo A de Primera Catalana. El Gòtics RC/Tàrrega Rugbi finalizó en cuarta posición, con dos victorias, dos derrotas y este empate final.