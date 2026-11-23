Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Sala Marsà de Tàrrega acoge una exposición de pinturas de la artista de Barcelona Eulàlia Duran Bellido, que tiene una relación personal con la ciudad y que ya había expuesto en la misma sala en 2003. En esta ocasión, presenta más de una treintena de pinturas al óleo bajo el título Mirades i paisatges. Durante la inauguración, Duran explicó que “esta exposición es una selección de mis últimas pinturas al óleo, donde se pueden ver paisajes y pueblos de nuestra tierra”. La artista añadió que “me emociona pintar al aire libre, con la naturaleza como inspiración”. Duran también destacó su vinculación con Tàrrega: “Llevo muchos años por Tàrrega, tengo muchos amigos, he vivido muchas Fires del Teatre y tengo una vinculación importante con la ciudad”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Miquel Nadal, subrayó que “es la segunda vez que Eulàlia Duran Bellido expone en la Sala Marsà. En esta ocasión con una obra artística que ha evolucionado en los últimos años con una técnica pictórica bastante importante”. Nadal recordó que “la Sala Marsà es un espacio que acoge a artistas vinculados a la ciudad y los da a conocer a la ciudadanía”.La exposición puede visitarse hasta el 3 de enero.