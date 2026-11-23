El montaje empezó el sábado con la colocación de las mesas y continúa entre hoy y mañana con la incorporación de los platosLaia Pedrós

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega ha empezado a montar en la plaza Major una instalación memorial que hace daño sólo de verla: 130 mesas cubiertas con 1.552 platos vacíos, cada uno con el nombre de una mujer o un menor asesinado por violencia machista. No son cifras. Son vidas, familias rotas y sillas que ya nadie ocupa. La acción, titulada Un plat, un espai, una absència, transforma el lugar donde las familias comparten la comida en un espacio de memoria y denuncia. Cada plato representa una ausencia: una mujer que ya no está en mesa, un niño o una niña que nunca se podrá volver a sentar en su sitio.

El memorial es el acto central de la campaña del 25N impulsada por el Ayuntamiento de Tàrrega bajo el lema Calladeta estàs més guapa, una frase que denuncia el silencio, la minimización y el control que todavía sostienen la violencia machista.

Los 1.552 platos recogen a 1.484 mujeres asesinadas desde 2003 y 68 menores víctimas de violencia machista registradas desde 2013, con datos actualizados hasta el pasado 13 de octubre.

La regidora de Feminismos, Marta Torre, ha defendido que la instalación es un acto profundamente reivindicativo que tiene como objetivo “visibilizar esta lacra social, que todavía continúa y lo hace de manera activa”. Torre se ha referido tanto a la violencia machista como la violencia vicaria (la que se ejerce contra los hijos y las hijas para herir a la madre). La regidora de Feminismos ha explicado que “detrás de cada plato hay un nombre, una edad y una historia que no podemos permitir que caigan en el olvido”.

Un montaje colectivo

El montaje empezó el sábado con la colocación de las mesas y continúa entre hoy y mañana con la incorporación de los platos. Es una acción colectiva en que participan casi todos los centros educativos de Tàrrega: Maria Mercè Marçal, Àngel Guimerà, Jacint Verdaguer, Pia y Alba, además de entidades y otros colectivos de la ciudad, como la Associació Alba, el servicio residencial de jóvenes vinculados al Programa de Inserción Laboral (PIL) de la Segarra y el Urgell, la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de Tàrrega, el Servicio de Rehabilitación Comunitaria y el Club Social Airecel de Quàlia.

Para Aina Pont, técnica de Feminismos, la implicación de la ciudadanía convierte el memorial en alguna cosa más que una instalación: es una respuesta colectiva contra el silencio.

El memorial permanecerá instalado hasta el 26 de noviembre. Por otra parte, el miércoles, 25 de noviembre, a las 12.00 horas, la plaza Major acogerá la lectura del manifiesto del 25N.