Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La cooperativa Spasa llevó a cabo la semana pasada la prueba piloto de Assaig en Construcció, una nueva residencia de creación artística que reunió en Tàrrega a cuatro compañías de diferentes puntos del Estado español para desarrollar sus propuestas de artes de calle directamente en el espacio público. La iniciativa nace como una nueva línea de acompañamiento a la creación, complementaria pero diferenciada de Assaig i Error, y está dirigida a proyectos que ya cuentan con una base artística más consolidada. “Mientras Assaig i Error acompaña a compañías que llegan con una semilla de idea todavía muy inicial, Assaig en Construcció acoge proyectos con una base más desarrollada y con la previsión de estrenarse en el plazo de un año”, explicó el coordinador de Spasa, Guillem Fuster.

El principal elemento diferencial de ambos programas es que las residencias se desarrollan en las calles y plazas. Según Fuster, “son las únicas residencias creativas del Estado español que se desarrollan exclusivamente en la vía pública” y destacó que “Tàrrega nos lo permite porque la ciudadanía ya está educada en las artes de calle”.

La prueba piloto contó con cuatro propuestas. El Gran Rufus, de Valladolid, un clown que explora las contradicciones entre los límites de la paternidad y la libertad escénica; Jordi Collado, de Vila-real, que investiga las posibilidades escénicas de una cabina mediante el uso de espejos y luces; Sofía Acosta y Elena Ayala, de Murcia, que desarrollan una propuesta que combina circo y danza, y Troula, de Galicia, que trabaja en un espectáculo itinerante de gran formato con fuego y pirotecnia.