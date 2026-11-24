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La estación de esquí de Baqueira Beret ha decidido posponer el inicio de la temporada 2026-2027, previsto inicialmente para este sábado 28 de noviembre, a la espera de que se produzcan las próximas nevadas y se evaluarán las condiciones de nieve en las pistas para concretar la nueva fecha de apertura.

Según ha informado este martes la propia estación en un comunicado, las previsiones meteorológicas para los próximos días apuntan a nuevas precipitaciones en forma de nieve y a un descenso de las temperaturas tanto en la Val d'Aran como en las Valls d'Àneu. De este modo, los equipos técnicos de Baqueira Beret continúan trabajando sobre el terreno para poner en marcha las instalaciones en el menor plazo posible en cuanto la acumulación de nieve permita garantizar la práctica del esquí.

Por otro lado, la estación ha detallado que la nueva campaña incorpora una inversión de 24 millones de euros, entre cuyas principales actuaciones destacan el nuevo telesilla Mirador y la transformación de Baqueira 1800, además de mejoras en pistas, zonas de debutantes, servicios digitales y restauración con el nuevo Xalet d'Àneu en Bonaigua.