Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Glicopepton Biotech, el consorcio integrado por los grupos empresariales Costa Foods, Laboratorios Rovi y Càrniques Celrà, ha iniciado ya, una vez dispone de la Autorización Ambiental Integrada del Gobierno de Aragón, las obras de construcción de la fábrica de heparina de Fraga, una factoría cuya actividad se encuuenta a caballo entre la industria farmacéutica y la agroalimentaria.

Las previsiones del primero de esos ámbitos incluidas en el proyecto apuntan a una producción de hasta 12,6 toneladas anuales de heparina, un anticoagulante que se utiliza en tratamientos cardiovasculares.

El consorcio también tiene previsto elaborar dos subproductos del cerdo destinados a enriquecer los piensos con los que se alimenta al ganado: 4.795 toneladas anuales de grasa seca, que destaca por su aporte energético, y 8.615 de peptonas, un suero proteico rico en péptidos y en aminoácidos cuyos principales efectos consisten en mejorar la digestión de las proteínas y optimizar su absorción intestinal, lo que en la práctica se traduce en una estimulación del crecimiento de los animales, cuyo sistema inmunitario se va viendo reforzado al mismo tiempo.

Se trata de tres subproductos del cerdo de elevada cotización en el mercado y cuya fabricación aumentará, en términos macroeconómicos, la retención de valor añadido de la cadena del cerdo en el Baix Cinca, una de sus principales zonas de producción de todo el Estado, en un efecto paralelo al que está teniendo el desarrollo de la industria cárnica en la Llitera.

Los cuatro edificios en los que ha sido diseñada la fábrica de heparina ocupan 10.032 m2 de los 24.927 que tiene la parcela de la Plataforma Logística de Fraga que los acoge.

La inversión, que generará 25 puestos de trabajo y asciende a 40 millones de euros, tiene un periodo estimado de ejecución de cuatro años, lo que sitúa el inicio de las operaciones a finales de 2030. No obstante, fuentes del grupo promotor explicaron que todavía no está decidida la fecha de apertura, algo que deben acordar las tres empresas asociadas en el proyecto.

El resto del espacio se dedicará, entre otras funciones, al trasiego de los vehículos que lleguen con la materia prima y a los que salgan con los productos ya elaborados. La autorización ambiental integrada emitida por el Gobierno de Aragón le asigna una capacidad máxima para tratar 43.750 toneladas de mucosa de porcino (básicamente del aparato digestivo), lo que supone algo más de 840 semanales.

Ese volumen equivale a los restos de casi 26 millones de cerdos, algo menos de la mitad de los 56 que fueron sacrificados en los mataderos de todo el Estado el año pasado.

La producción de heparina cruda requerirá, por otro lado, la aportación de unas 200 toneladas de ese mismo producto absorbido en resinas de intercambio o cadenas moleculares de polímeros.

Costa Foods entra en el negocio de la comida rápida La empresa fragatina Costa Foods ha añadido una nueva línea de negocio a su amplio cartapacio con la entrada en el sector de la comida rápida. La firma ha aportado cien millones de euros en la operación por la que varios inversores han adquirido por 2.300 millones de euros la participación mayoritaria que el fondo de inversión Cinven poseía en RBE (Restaurants Brands Europe), la matriz de las cadenas Burger King, Popeye´s y Tim Hortons. El grupo de inversores, liderado por Gregorio Jiménez, presidente ejecutivo y fundador de la empresa, controla ahora el 51% de esta. Los inversores son, además de Costa y Jiménez, el fondo estadounidense Point Break Capital Management, Grupo Ibérica y varios particulares, algunos de ellos vinculados a la familia de Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola. La operación incluye el aseguramiento de un préstamo por importación (pago a proveedores) de 1.400 millones de euros financiado por BBVA, JP Morgan y Santander CIB. Desde 2017, cuando comenzó a operar bajo esa denominación, Restaurant Brands Europe ha quintuplicado con creces sus ventas al pasar de 282 millones de euros a 1.541 en 2025. El grupo gestiona 1.150 restaurantes propios en España, Portugal e Italia y cuenta con una plantilla de más de 26.000 trabajadores, según fuentes de la propia empresa del sector de la restauración. Tanto la marca Popeye´s como Tim Horton´s llevan siete años, desde 2017, operando en España.