Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El ninguneo al catalán (y al aragonés) gana intensidad en Aragón: la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha confirmado formalmente cómo el Gobierno autonómico se ha desentendido de la ausencia de esas lenguas en la televisión autonómica y en su portal de contenidos, Aragón Play.

“Las decisiones relativas a la programación y a los contenidos de Aragón TV y Aragón Radio corresponden a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas”, señala Vaquero en sus respuestas a dos preguntas parlamentarias de la diputada de Chunta Aragonesista Mary Carmen Bozal.

Vaquero también asegura que “corresponde a la CARTV determinar la configuración de su programación y, en su caso, las actuaciones que puedan desarrollarse en ese ámbito”.

La diputada nacionalista se había interesado por conocer “qué razones explican” que en los medios autonómicos no haya “un programa periódico y estable realizado íntegra o mayoritariamente en catalán” y por saber “qué actuaciones tiene previstas la CARTV para corregir esa ausencia”. También pedía información sobre los “contenidos en aragonés y catalán” disponibles en Aragón Play, la plataforma digital de esos medios audiovisuales, y acerca de las medidas previstas por la corporación “para crear secciones específicas, mejorar su búsqueda y catalogación y estrenar contenidos digitales originales en ambas lenguas”.

La respuesta de Vaquero tiene algo de regate, ya que la ley de la CARTV incluye un “mandato marco” que establece “los objetivos generales de la función de servicio público que tiene encomendada”, y entre estos se incluye la “divulgación del patrimonio cultural aragonés”, del cual, por ley, forman parte esas lenguas propias.