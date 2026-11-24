Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Fundación Sant Hospital de La Seu d’Urgell ha sido reconocida por la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) por sus buenas prácticas en seguridad del paciente en el marco de los premios de la Central de Resultados en los centros sanitarios con mejores datos sobre calidad asistencial otorgados ayer.

El galardón pone en valor los buenos resultados obtenidos de forma sostenida por el hospital a la hora de consolidar una cultura de seguridad compartida, basada en la prevención, la identificación de riesgos, el aprendizaje y la mejora continua. La iniciativa de AQuAS tiene también la voluntad de identificar las prácticas que explican estos casos de éxito para que puedan ser compartidos y transferidos a otras organizaciones del sistema de salud. El premio posiciona al centro del Pirineo como referente en este sector.

Prioridad de la organización

Los buenos resultados del centro del Alt Urgell son fruto de una apuesta por situar la calidad y la seguridad del paciente como uno de los ejes prioritarios de la organización. Uno de los elementos que ha contribuido a consolidar este modelo ha sido la creación de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente, que ha permitido desarrollar de forma transversal diferentes líneas de trabajo en todas las unidades del hospital, tales como la promoción de prácticas seguras, la gestión de los riesgos asistenciales y la reducción de prácticas clínicas de poco valor. La implicación de los profesionales es un elemento fundamental a la hora de avanzar hacia una atención más segura y efectiva en el centro. Los mandos intermedios y enfermeras referentes en seguridad del paciente de las diferentes unidades actúan como nexo con la Unidad de Calidad y contribuyen a extender la cultura de seguridad al conjunto de la organización.

La FSH ha consolidado también un modelo de gestión de riesgos que combina la prevención con el análisis y el aprendizaje de los incidentes que se producen. En este sentido, el centro destaca la consolidación del sistema de notificación de incidentes de seguridad del paciente, ya que se ha logrado cerrar el 100% de los incidentes registrados.

Otra de las líneas destacadas es la prevención de las lesiones por presión, campo en el que el hospital dispone de una enfermera referente que realiza el seguimiento de las valoraciones de riesgo, la detección y notificación de incidencias y la promoción de medidas preventivas entre los profesionales. También fueron distinguidos el Hospital Sant Joan de Déu y el Hospital Universitari Sant Joan de Reus.