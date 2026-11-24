Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Andorra ha dado la razón a dos familias a las que el Gobierno había retirado los permisos de residencia por tener a sus hijos menores en situación administrativa irregular en el país. Las resoluciones judiciales, dictadas en octubre, establecen que incumplir la normativa de reagrupación familiar no puede comportar la retirada automática de las autorizaciones de residencia, sino que la administración debe examinar las circunstancias particulares de cada familia y justificar la decisión adoptada.

Las sentencias llegan después de que el Gobierno andorrano haya abierto 105 expedientes desde marzo del 2025 que afectan a 75 familias y 112 menores, según los datos facilitados por el Ejecutivo a los grupos parlamentarios. Los procedimientos tienen su origen en una modificación de la ley de Inmigración, aprobada en marzo de 2025, que permite anular los permisos de residencia cuando se detecta que algún familiar vive en el Principado sin haber regularizado su situación administrativa.

Esta forma de proceder acumula ya dos sentencias desfavorables del tribunal. En uno de los casos, el Gobierno había acordado retirar las autorizaciones de residencia y trabajo a una pareja colombiana porque su hijo menor había superado el período de estancia legal sin disponer del permiso correspondiente. En el otro, la decisión afectaba a una madre con dos menores.