Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Bellver de Cerdanya ha abierto la convocatoria de la cuarta edición de los presupuestos participativos, un proceso a través del cual pregunta a sus vecinos a qué quieren destinar una parte de la partida asignada a inversiones del presupuesto municipal. La convocatoria, que es bienal, llega este año a los 70.000 euros, 20.000 euros más que en la última convocatoria, la de 2024. El objetivo del consistorio es implicar a los vecinos en el diseño del futuro del pueblo. Pueden participar las personas empadronadas en el municipio y lo pueden hacer con un máximo de dos propuestas de inversión para mejorar los espacios públicos, equipamientos o servicios del municipio.

El ayuntamiento anima a la población a hacerse suyo el proceso y presentar propuestas de mejora. El plazo finaliza mañana, día 25, y se puede presentar de manera presencial o telemática. Entre los proyectos ganadores de las últimas ediciones destaca la habilitación de una ludoteca infantil y la mejora de la calle Joan Alay, que ha quedado rehabilitada.

En los últimos presupuestos ganaron la mejora del teatro y la construcción de una piscina infantil junto a la actual piscina municipal. Esta última propuesta se ejecutará antes del verano.