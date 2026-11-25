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El invierno ha llegado en forma de nieve este miércoles a diferentes puntos del Pirineo occidental con precipitaciones abundantes concentradas en la cara norte, pero que también han saltado a la sur. La cota de nieve se ha situado a partir de los 1.000 metros de altitud, pero no ha provocado problemas viarios, hasta el momento. En la zona del túnel de Vielha se circula con normalidad. Es la nevada más importante y llega a las puertas del inicio de la temporada de esquí en los diferentes complejos, que han empezado a preparar la maquinaria para preparar las pistas. La caída de temperaturas también ha favorecido la puesta en marcha de los cañones de innivación. El episodio prevé grosores que podrían llegar a los 30 centímetros en algunas zonas más favorecidas.

Baqueira Beret anunció el martes que retrasaba la apertura prevista para este fin de semana y ahora habrá que ver cómo evoluciona el tiempo por si es posible de cara al puente de la Purísima. En otras estaciones como Espot, Boí Taüll i Port Ainé, de FGC, la nevada ha dejado paisajes blancos.

En estaciones del Pirineo oriental como la Molina, Masella o el Port del Comte, la nieve también ha empezado a hacer acto de presencia.