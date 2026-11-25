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Unas cuarenta personas participaron el pasado fin de semana en las visitas históricas organizadas en El Poal para dar continuidad a la Ruta 1714, dedicada a los hermanos Desvalls y su papel en la Guerra de Sucesión. La iniciativa reunió a dos grupos de visitantes que pudieron conocer algunos de los principales espacios vinculados al pasado histórico del municipio, entre ellos Cal Castell. El recorrido, de aproximadamente una hora de duración, comenzó en la plaza con una explicación sobre la historia de los Desvalls, continuó en la iglesia y finalizó en Cal Castell. Las visitas estuvieron guiadas por Rafel Panadés, que desarrolla esta labor de forma voluntaria desde la puesta en marcha de la Ruta 1714 en 2014. Durante el recorrido por Cal Castell, su propietario, Josep Miret, completó las explicaciones con detalles sobre la historia del edificio. La jornada del sábado concluyó con una cena en Cal Macari. La iniciativa pretende recuperar las visitas que anteriormente se organizaban a petición de grupos interesados y darles una mayor continuidad.