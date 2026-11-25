Efectivos de los Bombers durante el simulacro en bonÀrea, en Guissona.Govern de la Generalitat

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Protecció Civil y la empresa bonÀrea han organizado este miércoles por la mañana un simulacro de incendio con fuga tóxica, afectación en el exterior y dos personas afectadas en el complejo industrial La Closa, en Guissona, informa Protecció Civil en un comunicado.

El ejercicio ha tenido como objetivo poner a prueba los procedimientos de actuación previstos en el Plan de Autoprotección (PAU) de la instalación y coordinación de los equipos de emergencia internos con los cuerpos operativos y las administraciones implicadas.

Se ha simulado un incendio durante unos trabajos en caliente en una sala cercana a las instalaciones de amoníaco del complejo, donde un trabajador ha dado el aviso mediante un pulsador de emergencia, lo que ha supuesto la activación automática de las sirenas del sector afectado y la evacuación inicial del personal de esta zona.

Una vez verificada la alarma, la empresa ha activado su Plan de autoprotección en fase de emergencia parcial, ha movilizado a los equipos de primera intervención y ha informado al Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT).

Debido a la gravedad de la situación que supone un incendio y un escape de amoníaco, el jefe de emergencia de la instalación ha elevado el PAU a fase de emergencia general, ha movilizado al resto de equipos internos y ha solicitado ayuda externa a través del teléfono de emergencias 112.