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El ayuntamiento de Les Borges Blanques dará un primer paso para reformar la avenida Jaume I con el derribo de uno de los muros del colegio Mare de Déu de Montserrat.

Según publicó Som Garrigues, el consistorio ha aprobado inicialmente el proyecto para retirar la pared del frontón, que sobresale del trazado de la calle, y levantar otra unos metros hacia el interior del patio escolar. La actuación es fruto de un acuerdo entre el consistorio y la Ordre dels Frares Menors Caputxins, titular del centro. El ayuntamiento asumirá los gastos de la obra. El proyecto contempla también la expropiación de un pequeño almacén y de parte de un solar situado al otro lado de la calle. La intervención permitirá ganar espacio en una de las principales vías de acceso al municipio, que carece de aceras en varios tramos y presenta un firme deteriorado. El alcalde, Josep Farran, aseguró que la urbanización de la avenida todavía tardará en materializarse, ya que requiere una inversión superior al millón de euros. No obstante, señaló que el derribo del muro es un primer paso necesario para acometer la reforma de esta vía, pendiente desde hace años. En 2013 ya se aprobó un proyecto de urbanización presupuestado en 909.000 euros más IVA.