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El ayuntamiento de Aitona ha adjudicado a la empresa Solutioma, SL por 108.023 euros las obras de estabilización del talud situado en el tramo final de la calle Pare Palau, entre los números 99 y 105. La actuación, que está previsto que empiece a primeros de diciembre, tiene como objetivo reforzar la seguridad de las viviendas de este sector del municipio, previniendo nuevos desprendimientos de rocas. Los estudios técnicos elaborados constatan que este tramo del talud presenta un estado de inestabilidad provocado por la erosión natural del terreno, una situación que se ha agravado con el paso del tiempo y que hace necesaria una intervención para reducir los riesgos existentes. La necesidad de actuar en este punto se hizo evidente el pasado mes de enero cuando se produjo un desprendimiento de rocas que llegó a la calzada.