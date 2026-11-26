Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Alcarràs sustituirá las pistas de tenis actuales, las únicas de la localidad. por unas nuevas en el Parc del Saladar, junto a las piscinas municipales. La licitación de la obra saldrá a principios de diciembre, con un presupuesto inicial de 322.155 euros y está previsto que estén listas en el primer semestre de 2027.La actuación responde a dos necesidades. Por un lado, la renovación de un equipamiento deportivo que había quedado anticuado. Por otro, la necesidad de liberar el espacio donde se encuentran ahora las pistas para que se pueda construir en un futuro el nuevo pabellón polideportivo, proyecto en el que ya se está trabajando hace tiempo. El alcalde de Alcarràs, Jordi Castany, destacó la importancia del proyecto, ya que “esta actuación es un paso necesario para renovar unas instalaciones deportivas que habían quedado anticuadas y dejar espacio para construir el nuevo pabellón”. El teniente de alcalde, Gerard Companys, subrayó que ambas decisiones van unidas: “renovar las pistas de tenis y liberar el solar para el nuevo pabellón son dos decisiones necesarias para mejorar el equipamiento deportivo del pueblo, un municipio en el que la demanda ha crecido debido a la creación de nuevos clubes que compiten en distintos deportes”.

La concejala de Deportes, Ester Ibars, puso el foco en la actividad deportiva, ya que “las nuevas pistas de tenis y la pista polideportiva descubierta, situadas junto a las piscinas municipales, permitirán ampliar la oferta deportiva con instalaciones modernas para clubs, escuelas y vecinos”. Los nuevos terrenos de juego estarán terminados durante el primer semestre de 2027. El proyecto incluye también un campo polideportivo descubierto que se ubicará junto a las de tenis y, por tanto, también, junto a las piscinas municipales. Actualmente, Alcarràs sólo dispone de una pista polideportiva de este tipo, la del parque de la Via, y se ha constatado que el municipio necesita una segunda.