Los asistentes del acto institucional de la UdL posaron con una pancarta violeta con el mensaje ‘Prou violència contra les dones’. - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por COLAU OBRADOR LLINÀS Creado: Actualizado:

Los asistentes del acto institucional de la UdL posaron con una pancarta violeta con el mensaje ‘Prou violència contra les dones’. - JORDI ECHEVARRIA Lleida. La concentración de Marea Lila en la plaza Cervantes. - LAIA PEDRÓS Tàrrega. Autoridades y entidades leyeron la declaración institucional. - COLAU OBRADOR LLINÀS Lleida. El acto del Grup Feminista de Ponent, afectado por la lluvia. - JORDI BONILLA Cervera. La consellera Alícia Romero se encargó de leer el manifiesto. - JORDI ECHEVARRIA Centenares de mujeres claman contra la violencia machista en toda la demarcación

Organizaciones feministas y entes públicos realizaron ayer actos por toda la demarcación de Lleida relacionados con el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pese a las malas condiciones meteorológicas, con viento y lluvia durante toda la jornada, los actos se desarrollaron en su totalidad.

En Lleida, por la tarde se celebraron tres actos en distintos puntos de la ciudad. A las cinco, el Saló Víctor Siurana del Rectorat de la Universitat de Lleida acogió un acto institucional en el que se hizo la lectura de un manifiesto y que estuvo acompañado de políticos y representantes de diferentes entidades. A las 17.30 horas, en la plaza de la Catedral, el Grup Feminista de Ponent concentró a una veintena de personas para la lectura de un manifiesto en el que reivindicaron la necesidad de que la ciudad contase con un lugar donde acoger a mujeres víctimas de violencia de género. Más tarde, el mismo grupo organizó una charla en el Orfeó Lleidatà titulada Repressió i oblit. El Patronato de Protección de la Mujer (ver página 3). A las 19.00 horas, en la plaza de Cervantes, Marea Lila organizó una concentración marcada por la lluvia. El acto terminó a las 21.00 horas y se leyó un manifiesto.

En Tàrrega, debido a la lluvia, el acto se celebró bajo los porches de la plaza Major. La declaración institucional clamaba: “basta a los feminicidios, a las violencias contra las mujeres por el hecho de serlo y a normalizarlas, justificarlas o mirar hacia otro lado”. En Cervera, el acto tuvo lugar a mediodía en el vestíbulo de la Paeria y estuvo encabezado por la consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero. Por la tarde, el Auditori Municipal acogió el espectáculo educativo Estranyes relacions. En la Seu d’Urgell, la concejala de Polítiques d’Igualtat, Cristina Moreno, se encargó de la lectura del manifiesto en la Biblioteca Sant Agustí, donde también se interpretó el poema Encendre el llum i passar la cortina.