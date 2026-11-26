La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, se mostró ayer dispuesta a estudiar posibles vías de colaboración con el ayuntamiento de Mollerussa para urbanizar el entorno de la futura Área Básica Policial (ABP), que se instalará en las afueras de la localidad. Romero hizo estas declaraciones en el transcurso de una visita a la capital del Pla d'Urgell, en respuesta a una petición del consistorio.

Durante la visita de la consellera, el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona (Ara-Pacte Local), le comunicó el malestar del ayuntamiento por haber quedado fuera de las ayudas del Pla de Barris y el Pla de Pobles. Romero, por su parte, aseguró que el consistorio de la capital del Pla d’Urgell había presentado un buen proyecto a la convocatoria del Pla de Barris y defendió su derecho a presentar alegaciones.

La consellera de Economía visitó el mismo día la Paeria de Cervera, donde firmó el libro de honor y participó en el acto institucional del 25-N. Allí expresó su deseo de que el centro histórico de la capital de la Segarra pueda transformarse gracias a los fondos del Pla de Barris.