La Diputación ha iniciado la búsqueda de fondos públicos e inversores privados para impulsar la explotación de los recursos de los bosques municipales de Aran, el Pallars Sobirà y la Alta Ribagorça, que suman una superficie de 181.000 hectáreas. Convertir la gestión forestal en oportunidades de negocio para empresas locales, brindar a los ayuntamientos nuevas fuentes de ingresos y reducir el riesgo de incendios forestales son los ejes del programa Pirineus Local Forest, que la corporación provincial presentó ayer en Bruselas. Lo hizo en el marco del Forest Bioeconomy Investment Accelerator, una inicativa del Banco Europeo de Inversiones y el Instituto Forestal Europeo para evaluar líneas de financiación de propuestas relacionadas con la bioeconomía.

El uso de madera para construcción y la fabricación de biocarbón a partir de biomasa forestal son algunas actividades que plantea la Diputación. Apunta también a iniciativas financiadas con créditos de carbono para compensar emisiones (que empiezan a arraigar en Lleida) y para preservar la biodiversidad. El proyecto Pirineus Local Forest pasa por constituir un consorcio público-privado, encargado de coordinar la gestión de los bosques y de canalizar financiación pública; y una empresa operadora para captar inversión privada, organizar los aprovechamientos forestales y prestar apoyo a firmas locales del sector. Asimismo, plantea un “biopolígono forestal” distribuido entre diferentes emplazamientos para favorecer la manipulación y la comercialización de la madera y la biomasa forestal.

El desarrollo del proyecto requiere una inversión de unos 34 millones de euros en unos 10 años. La Diputación prevé aportar 3 millones para la elaboración de planes de gestión forestal entre 2027 y 2028. La constitución del consorcio y la empresa están previstos para el próximo año, así como la puesta en marcha de una prueba piloto en 1.000 hectáreas de bosques.

El presidente de la Diputación, Joan Talarm, acudió a Bruselas acompañado del diputado de Promoción Económica, Jordi Verdú, y de la asesora en materia de Transformación, Teresa Botargues. Talarn vinculó el proyecto Pirineus Local Forest con otras iniciativa del ente provincial en materia de bioeconomía. “El método no cambia: la parte institucional construye el acuerdo entre los propietarios o gestores de los recursos naturales renovables y retira obstáculos, mientras que las empresas arraigadas en el territorio hacen negocio”, explicó, y señaló el “consenso territorial” de esta iniciativa como un atractivo para atraer inversiones.

Talarn visitó también el Comité Económico y Social Europeo con la intención de “reforzar la voz del sector agrario y económico de Lleida en las instituciones europeas”, según la Diputación.

Gestión forestal en 34 hectáreas en montes de Mont-rebei y Son La Fundació Catalunya La Pedrera ha actuado este otoño en 15,53 hectáreas de su finca del Congost de Mont-rebei para reducir la continuidad de la vegetación y facilitar así la intervención de los equipos de emergencia en caso de incendio. Esta medida se complementa con un proyecto de pastos con asnos desarrollado desde hace años para mantener los espacios abiertos. La entidad también ha llevado a cabo labores de aclarado y desbroce selectivo en 19 hectáreas del bosque comunal de Son para mejorar la estabilidad del espacio y recuperar pastos.