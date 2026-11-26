Publicado por Segre / ACN Creado: Actualizado:

La nevada que empezó el miércoles y se ha intensificado este jueves obliga a circular con cadenas en un tramo de 10 kilómetros del puerto de la Bonaigua, entre el Pallars Sobirà y la Val d'Aran, y en la C-142b en el acceso al Plan de Beret, según el Servei Català de Trànsit.

La nieve y el hielo en la calzada han obligado a las máquinas quitanieves a trabajar desde primera hora para retirar la acumulación en la carretera y hacerla más transitable. La precipitación, que no ha sido muy intensa, en la Val d'Aran ha bajado hasta los 1.400 metros. En Baqueira ha dejado unos 8 centímetros de grosor. Esta nevada ha cambiado el paisaje de todo el Pirineo y todas las estaciones de esquí ya presentan una imagen invernal. Las bajas temperaturas de estos días permiten a las estaciones producir nieve sobre una base ya natural.

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