Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Vinaixa ha conseguido financiación para la segunda fase de las obras de la iglesia de Sant Joan Baptista. Presentó su proyecto de restauración del conjunto y de la antigua muralla a la convocatoria de ayudas dentro del programa 2% Cultural del ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Consiguió una valoración de 95,22 puntos que lo ha situado en la cuarta posición del ranking estatal, lo que comportará una subvención de más de 235.000 euros. Esto equivale al 40,88% del coste de la intervención, según fuentes municipales.

El consistorio abordó el pasado mes los trámites para adjudicar la segunda fase de restauración de la iglesia de Sant Joan Baptista, del siglo XIII y declarada Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN). La obra se centrará en la consolidación de la fachada, los exteriores y la rectoría que está al lado. Esta se prevé restaurar para habilitar una vivienda social donde pueda residir una familia, según explicó el alcalde, Josep Maria Tarragó.

La intención es que las obras duren unas tres semanas y que esta fase esté lista para finales de año, ya que ahora cuenta con ayudas para financiar los trabajos. La iglesia fue cedida por el Arzobispado de Tarragona por un período de 55 años.