El aranés sobrevive como lengua de uso habitual de la sexta parte de los habitantes de Aran dos décadas después del reconocimiento de ese idioma como oficial en Catalunya, en cuyo Estatut fue incluido como tal en 2006. Los niveles de manejo del occitano son más elevados entre los jóvenes de 15 a 29 años, que ya trabajaron el aranés en la escuela.

El uso cotidano del aranés se encuentra en retroceso cuando se cumplen veinte años de su reconocimiento como lengua oficial en Catalunya en el Estatut y 36 desde su inclusión como tal, aunque con vigencia únicamente en el valle, en la ley que reconoció el régimen especial de Aran.

No obstante, según indican los resultados de la Enquèsta d’usatges lingüistics dera populacion en Aran, elaborada por la Generalitat sobre una muestra de vecinos mayores de quince años, sigue siendo la lengua de uso habitual de algo más de la sexta parte de sus habitantes.

Según ese estudio, el 16,8% de los vecinos de Aran tienen el occitano como lengua habitual y otro 6,6% lo combina con otras lenguas. La suma de esos dos grupos (23,4%) supera con claridad a quienes tienen como primer idioma en catalán (14,3%), aunque apenas suman la mitad de los que utilizan de manera prioritaria el castellano (45,9%).

Prácticamente cuatro de cada cinco araneses (79,7%) entiende lo que le dicen en esa lengua y cerca de un tercio (63,7%) comprende los textos escritos en ella, aunque son poco más de la mitad (52,6%) quienes saben hablarlo y un porcentaje inferior, dos de cada cinco (39,4%), los capaces de escribirlo.

La encuesta incluye dos perspectivas ilustrativas del presente y el futuro del aranés. Por una parte, sus espacios de mayor uso, en exclusiva o en combinación con otras lenguas, son el pequeño comercio y la hostelería, donde la suma de esos dos grupos alcanza porcentajes del 28,4% y el 26,2%, frente a otros ámbitos como la sanidad, donde el uso cae al entorno del 20% (20,8% cuando el paciente se dirige al personal sanitario y 19,4% en la dirección opuesta).

Y, por otra, el desglose de los encuestados por edades sitúa los mayores niveles de manejo entre los más jóvenes, en la franja de quienes tienen de 15 a 29 años, es decir, entre aquellos para quienes el aranés ha sido materia de estudio: lo saben escribir más de dos tercios de ese grupo (68,6%), lo que dobla al resto, y lo leen y lo hablan tres de cada cuatro (74,1% y 77,3%), entre 7 y 23 puntos por encima de las demás cohortes.

Los niveles de entendimiento son mayores, y también llamativos: alcanza el 86% entre quienes pasaron por escuelas donde se enseñaba el aranés y llega al 93,2% entre los mayores de 65 años, muchos de ellos (los mayores de 78) nacidos antes de la apertura del túnel en 1948.

Por otro lado, el informe remitido por la Generalitat al Consejo de Europa dentro de la evaluación del seguimiento de la Carta de las Lenguas Minoritarias, señala que, aunque “la enseñanza del aranés está plenamente garantizada” en escuelas e institutos, “persisten limitaciones en el ámbito de la formación profesional”, donde no se usa como lengua vehicular. Govern y Conselh trabajan para ampliar su uso en la administración.