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El servicio municipal de limpieza de Solsona estrenó ayer una nueva máquina barredora que permitirá mejorar la calidad y la eficiencia de la limpieza viaria, ya que el nuevo vehículo incorpora prestaciones técnicas que mejoran la capacidad de aspiración, la maniobrabilidad y la seguridad —incorpora una cámara de marcha atrás para aumentar la seguridad—, a la vez que reduce las molestias derivadas del ruido y la generación de polvo.

La máquina está equipada con tres cepillos, uno de los cuales es específico para las aceras, y también dispone de una manguera que permite aplicar agua y jabón para actuar en las zonas donde la suciedad está más incrustada y complementar las tareas de barrido.

La incorporación de esta barredora responde a la necesidad de renovar el vehículo anterior, estrenado en 2010 tras quedar obsoleto. En los últimos años, las averías se habían ido repitiendo, con periodos de inoperatividad que afectaban a la continuidad y la eficiencia del servicio.