Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

La Paeria de Cervera aprobó el pasado miércoles una moción de ERC, con el apoyo de Junts y Solucions i Futur (SiF), para invitar al exconseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, a firmar el libro de honor de la Paeria como pregonero de la Festa Major de 2018. En ese momento, Puig se encontraba exiliado en Bélgica y leyó el pregón de forma telemática en una pantalla en la plaza Major.

La moción se aprobó con siete votos favorables (dos de Junts, tres de SiF y dos de ERC) y la abstención de los cinco ediles del PSC. El paer en cap, Jan Pomés (PSC), consideró que “el pasado, pasado es” y que “ha sido la coyuntura electoral la que ha propiciado esta petición”.

La portavoz de ERC, Mercè Carulla, lamentó el posicionamiento de los socialistas e insistió en que “la moción se ha aprobado y, por lo tanto, tenemos que invitarle”. Pomés, por su parte, no aclaró si la recepción terminará llevándose a cabo y sentenció que “las mociones son declaraciones de intenciones”.