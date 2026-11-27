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La galería de arte CaLagneta ofreció el pasado sábado un brindis a sus clientes y trabajadores para celebrar su segundo aniversario con vino de la bodega Comalats de L’Ametlla de Segarra. El espacio cultural combina muestras de arte con su propuesta gastronómica y degustaciones de vino. Durante sus dos años de vida, CaLagneta ha albergado una docena de exposiciones de artistas nacionales e internacionales y ha recibido distintos premios y reconocimientos.