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La escuela de Sanaüja, integrada en la ZER La Segarra, ha estrenado unos nuevos lavabos adaptados y completamente renovados después de las obras de reforma ejecutadas por el consistorio. La actuación ha permitido transformar los antiguos servicios en un espacio más cómodo, higiénico y funcional, adecuado a las necesidades actuales de los alumnos.

La remodelación llega después de años de reivindicaciones al departamento de Educación para conseguir mejorar unas instalaciones que necesitaban una renovación. Finalmente, el ayuntamiento ha podido llevar a cabo los trabajos gracias a una subvención de 58.325,30 euros concedida por el departamento a través del programa de obras de reforma, adecuación y mejora (RAM) de los centros educativos públicos.

La intervención ha incluido la eliminación de las barreras arquitectónicas para garantizar la accesibilidad, así como la renovación integral de los revestimientos, el pavimento, la iluminación y los sanitarios. Además, se ha habilitado un espacio polivalente que combina las funciones de almacén y sala de limpieza, con el objetivo de optimizar las instalaciones.