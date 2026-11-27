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La historiadora del arte Maria Garganté reivindicó el pasado viernes el protagonismo femenino en la historia de Cervera dentro de su ponencia en el ciclo de conferencias del Mil·lenari. La ponente llamó a “superar un relato centrado en grandes nombres y a reconocer las aportaciones de las mujeres anónimas”.

El recorrido abarcó desde la Edad Media hasta la época contemporánea, con figuras como Guinedilda, vinculada a los orígenes de la ciudad; Magdalena de Montclar, perseguida por brujería; la tabernera Nasa Tabaco, y las impresoras Maria Antònia Cons y Antònia Ibarra, que dirigieron la imprenta de la Universitat de Cervera entre 1757 y 1788.

Garganté también destacó el papel del proyecto A peu de museu, impulsado por el Museu de Cervera, en la recuperación de la memoria de mujeres de distintas épocas y clases sociales.La revisión del relato de la Casa Duran i Sanpere permitió abordar la trayectoria intelectual de Hermínia Grau y las voces de otras mujeres de la casa.

El ciclo continuará el 4 de diciembre, a las 19 horas en la Sala Francesc Buireu, con una conferencia de Ramon Ramon-Muñoz y Pere Verdés Pijuan sobre ricos y pobres a la sombra de la Universitat de Cervera.