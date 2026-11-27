La nieve acumulada desde el pasado martes en las cotas altas del Pirineo está permitiendo a las pistas de esquí de Lleida preparar sus instalaciones de cara a la apertura por el puente de la Constitución y la Purísima del 5 al 8 de diciembre. Ya tienen entre 5 y 15 cm de espesor tras las recientes precipitaciones. Baqueira-Beret, que preveía abrir mañana, retrasó el inicio de la temporada ante la falta de nieve. Sin embargo, responsables del complejo informaron que, con el cambio de tiempo, ya acumulan entre 10 y 15 cm en las cotas más altas y “se trabaja para abrir lo antes posible” con la ayudas de los cañones de nieve artificial, ya en funcionamiento. Por su parte, las estaciones de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Boí-Taüll, Port Ainé y Espot, prevén comenzar la temporada el 4 de diciembre “ya que continúa nevando y las temperaturas bajo cero permiten la innivación artificial sobre nieve natural”, explicaron sus responsables. Tienen entre 15 cm Boí, y Espot y Port Ainé de 5 a 12 cm de nieve nueva. Las nevadas que comenzaron el martes se intensificaron ayer y obligaron a circular con cadenas por un tramo de 10 kilómetros del puerto de la Bonaigua, la carretera C-28, entre el Pallars Sobirà y la Val d’Aran, y también por la C142b que da acceso al Pla de Beret. La nieve y el hielo hicieron necesario el uso de máquinas quitanieve a primera hora de la mañana.

Las precipitaciones han estado acompañadas por una importante bajada de temperaturas que llegaron a los 7 grados bajo cero a 2.500 metros en Boí, y dos grados negativos en Bonabé. En Vielha los termómetros marcaron los 2 bajo cero, mientras que en Tremp, Vielha, Sort y La Seu oscilaron entre los cero y un grado positivo, que grantizarn el trabajo de los cañones de nieve.

Las obras de modernización del sector 3 de Pinyana ya están totalmente acabadas y transformadas 1.880 hectáreas de los municipios de Corbins, Benavent, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Lleida y La Portella que podrán estrenar el riego presurizado la próxima campaña en la primavera de 2027. Esta última actuación ha supuesto una inversión que supera los 30 millones de euros, de los que 10 los aporta el Govern. Ahora, la conselleria de Agricultura está redactando el proyecto para modernizar el sector 4. Así lo aseguró el presidente de la comunidad de regantes, Ramon Piqué, que apuntó que estará listo para primavera del próximo año. Abarca otras 1.500 hectáreas, la gran mayoría de l’Horta de Lleida, gestionada por la Junta de Sequiatge, y de los municipios de Benavent de Segrià, Torre-serona, Rosselló y Torrefarrera. Piqué indicó que también se están negociando las condiciones de pago y ayudas para abordar las obras del sector 5 que contempla la transformación de 2.880 hectáreas de los municipios de Lleida y Alcarràs a través del embalse de Canet. De hecho, la superficie implicada en Alcarràs ya está modernizada y faltan las instalaciones para poder abastecer las fincas por gravedad y poder suprimir los bombeos.