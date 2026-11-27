Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

El espacio La Llavor de BonÀrea, en Guissona, acoge desde ayer y hasta el domingo la sexta edición de la Fira de la Robòtica, una cita que combina robots, inteligencia artificial, formación profesional e innovación. La muestra está dedicada este año a los robots bioinspirados y busca mostrar cómo la tecnología puede facilitar el trabajo y la vida cotidiana.

Cada sala del centro cuenta con distintas propuestas para que los visitantes descubran su funcionamiento. Entre las más llamativas hay un exoesqueleto pasivo, un dispositivo que facilita el movimiento y reduce la fatiga en entornos laborales, o un simulador de F1 que permite dar una vuelta al circuito de Montmeló.

El director general de BonÀrea, Jaume Alsina, subrayó que “el público no solo verá robots de tipo humanoide, sino que también podrá comprobar cómo esta tecnología puede ayudarnos en el trabajo o en nuestro día a día”. También hay otras actividades como la programación del robot de madera Vera, una exposición de proyectos del alumnado del ciclo formativo de electromecánica del Institut de Guissona o un reto familiar con diferentes enigmas.

Alsina destacó el crecimiento del proyecto La Llavor, que permite acercar la robótica educativa a escuelas e institutos de la Segarra, el Urgell, el Solsonès y la Conca de Barberà. “Empezamos en Guissona y ya estamos llevando la iniciativa a nueve poblaciones y cerca de 2.000 alumnos”, explicó. Así, prevén ampliar la oferta a 700 estudiantes más a partir del próximo curso con una nueva sede en Tàrrega.

El alcalde de Guissona, Jaume Ars, valoró el “carácter comunitario” del certamen y apuntó la necesidad de encontrar nuevos espacios para La Llavor, ya que “se nos ha quedado pequeña y todavía tiene mucho recorrido”.

Los jóvenes, protagonistas

La primera jornada de la Fira de la Robòtica contó con la participación de alumnado de diferentes centros educativos que pudieron relacionar los contenidos de clase con aplicaciones industriales reales.

Raúl Viarje, estudiante de La Salle Mollerussa, aseguró que su propuesta preferida había sido el simulador “porque no solo compites, sino que puedes entender el funcionamiento y la programación que hay detrás”. Otro de los jóvenes participantes, Àlex Montoro, se quedó sorprendido “por la parte de automatización que se enseña a los más pequeños y cómo después puede implementarse en un trabajo real”.

La Fira de la Robòtica puede visitarse en el espacio La Llavor, en la calle del Seminari de Guissona, y permanecerá abierta todo el fin de semana. La programación se completará el domingo con un cuentacuentos.